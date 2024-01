Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in der Innenstadt - Mann wird der Wohnung verwiesen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montagabend, 08.01.2024, rief eine Frau kurz vor Mitternacht die Polizei. Wenige Minuten kam es in der Wohnung des Paares zu einem Streit. Als sie ihrem Lebensgefährten den Trennungswunsch offenbarte, stieß dies bei ihm auf Unverständnis. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, welches in einer Auseinandersetzung eskalierte. Dabei zog der Mann der Frau an den Haaren und schlug sie. Auch die Frau trat und schlug ihren ehemaligen Lebensgefährten. Die eingesetzten Polizisten konnten ermitteln, dass es bereits in der Vergangenheit zu Handgreiflichkeiten kam. Sie verwiesen den Mann für zehn Tage der Wohnung und legten Anzeigen gegen beide Hagener vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell