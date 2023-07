Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Personen im Gleisbereich zwingen Zug zur Schnellbremsung

Pforzheim (ots)

Drei Männer befanden sich am heutigen Morgen (14.07.2023) im Gleisbereich und erzwangen hierdurch eine Schnellbremsung eines Regionalexpress. Auf der Bahnstrecke von Pforzheim nach Mühlacker auf Höhe Niefern musste ein Zug eine Schnellbremsung einleiten. Die Männer befanden sich am Freitag gegen 06:45 Uhr im Gleisbereich, der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses erkannte die Personen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, weshalb der Zug noch vor den Männern zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Informationen zufolge niemand. Der Triebfahrzeugführer sprach die Personen an, welche sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Tatverdächtigen durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt werden. Es wird durch die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell