POL-HA: Geparktes Auto mit Lebensmitteln beworfen und Reifen zerstochen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montagabend (08.01.2024) wurden Lebensmittel auf das Dach eines in Weh-ringhausen geparkten BMW geworfen und zwei Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Gegen 20.00 Uhr stellte der 22-jährige Halter die luftleeren Reifen sowie Salami-scheiben und Fleischsalat auf dem Dach seines in der Wehringhauser Straße ge-parkten BMW fest. Ermittlungen führten die Beamten zu der Wohnung eines 34-jährigen Mannes in dem Mehrfamilienhaus, vor dem der PKW geparkt war. In der Wohnung des alkoholisierten Hageners fanden die Polizisten offene Salami- und Fleischsalat-Packungen. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung leiteten sie ein Strafverfahren ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

