POL-COE: Senden, B235/ Auto und unbesetzter Bus kollidieren

Coesfeld (ots) - In Dülmen kam es zu zwei Unfallfluchten. Am Ostdamm beschädigte ein unbekannter Fahrer am Montag (22.01.24) einen schwarzen Fiat 500L. Zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz der Firma Medco. Beschädigt wurde auch ein grauer Opel Meriva-A am Kreuzweg. Zwischen 14 Uhr am Sonntag (21.01.24) und 10 Uhr am Montag (22.01.24) stand dieser auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 26. Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter ...

