POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Silberner Opel Astra beschädigt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am 23.01.2024, gegen 03.45 Uhr, in die Warenannahme eines Supermarktes (REWE) auf der Münsterstraße in Dülmen. Im Zuge dessen kletterten sie über einen Zaun und öffneten die Tür zur Warenannahme. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen ...

