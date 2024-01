Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen am 22.01.2024, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Agnes-Miegel-Straße in Coesfeld ein. Sie gelangten Zugang in das Haus, indem sie eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Garten massiv aufhebelten. Im Wohnhaus durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut. Nach ...

