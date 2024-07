Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Zwei Verletzte und drei beteiligte Fahrzeuge mit rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Heidenheim.

Um 17.15 Uhr standen eine 67-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse und eine 28-Jährige mit ihrem Mercedes EQA auf der Abbiegespur in der Friedrich-Ebert-Straße. Von hinten kam ein 66-Jähriger mit seinem VW angefahren. Der war stadtauswärts unterwegs und hatte sich auch auf der Abbiegespur eingeordnet. Infolge von Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes der 67-Jährigen auf. Da der Aufprall offenbar heftig war, wurde die A-Klasse auf den davorstehenden Mercedes geschoben. Sowohl im VW als auch in der Mercedes A-Klasse lösten die Airbags aus. Bei dem Unfall verletzte sich der mutmaßliche Verursacher und die 67-Jährige. Beide kamen mit dem Rettungswagen in Kliniken. Die 28-Jährige, die ganz vorne stand, blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem VW und an der A-Klasse auf jeweils 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am fahrbereiten Mercedes EQA wird auf rund 5.000 geschätzt. Auf den 66-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

