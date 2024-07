Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Donnerstag in Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Um 15.45 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes Van in der Poststraße unterwegs. Aus der Frauenstraße kam eine 53-Jährige mit ihrem Peugeot. Die Frau wollte nach rechts abbiegen. Dabei achtete sie wohl nicht auf die Vorfahrt des 48-Jährigen. Am Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 4.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

++++1305760(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell