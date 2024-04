POL-HAM: 73-Jähriger verliert 1.000 Euro an Computerbetrüger

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer hat sich eine 22-Jährige aus Hamm am Donnerstag, 18. April, schwer verletzt. Sie befuhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße mit ihrem Pedelec in nördliche Richtung. Gegen 7.30 Uhr wollte sie die Einmündung des Verbindungswegs zur Straße In der Fuchshöhle passieren. Von dort näherte sich zeitgleich ...

