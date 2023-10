Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Grenzüberschreitende Versammlungslage

Freiburg (ots)

Eine anspruchsvolle Einsatzlage hatte das Polizeipräsidium Freiburg am Samstagnachmittag, 21.10.2023, in Verbindung mit einer angemeldeten Versammlung "Frieden, Freiheit, Souveränität" in Weil am Rhein zu bewältigen, an der rund 400 Personen teilnahmen.

Etwa 100 Personen demonstrierten unangemeldet gegen die Versammlung. Nach derzeitigem Stand kam es in diesem Zusammenhang zu zwölf Straftaten durch die Teilnehmenden der Gegendemonstration wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und tätlichem Angriff.

Vier Personen wurden festgenommen, gegen elf Personen wurden Platzverweise erteilt. Ein Polizeibeamter wurde bei Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Mit eigenen Kräften und der Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz hatte die Polizei die Einsatzlage zu jeder Zeit unter Kontrolle.

Aufgrund der besonderen Grenznähe und dem Umstand, dass sich Teilnehmende einer geplanten, jedoch in Basel verbotenen Demonstration ebenfalls an der Versammlung in Weil am Rhein beteiligen wollten, stand das Polizeipräsidium Freiburg eng mit der Kantonspolizei Basel-Stadt im Austausch. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz waren Verbindungspersonen des jeweils anderen Landes eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Schweiz im Einsatz war zu jeder Zeit sehr gut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell