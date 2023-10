Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 20.10.2023, um 20:25 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es soeben in Malterdingen, Im Schwabental, zu einem Einbruch in dort befindliches Einfamilienhaus kam.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, dass der oder die Täter an der Rückseite des Anwesens eine Leiter angestellt hatten und sich dann gewaltsamen Zugang zum Anwesen über ein Fenster in der Dachgaube verschafften. Im Anschluss verließen die Täter das Anwesen über eine Terrassentüre.

Zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizei Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

FLZ/PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell