POL-HAM: Güterverkehr im Blick - Polizei Hamm beteiligt sich an länderübergreifender Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - So wie ein 45-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstag, 18. April, unterwegs war, könnte er durchaus auch als Artist in einem Zirkus auftreten. Der Hammer fuhr gegen 3 Uhr auf einem gestohlenen Fahrrad und balancierte auf dem Gepäckträger ein weiteres Fahrrad. Überdies führte er etwa 25 Kilogramm Metallschrott in einer Einkaufstüte mit ...

mehr