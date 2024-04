Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannter will in Wohnung einsteigen + in Lkw gegriffen + Unfallflucht in der Sudetenstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- Unbekannter will in Wohnung einsteigen

Durch das Bellen und Knurren ihres aufmerksamen Hundes wurde eine Frau in der vergangenen Nacht (09.04.2024) geweckt und verhinderte so vermutlich einen Einbruch in ihre Wohnung. Gegen 00:35 Uhr hatte der Hund angeschlagen. Die Frau ging daraufhin zum Fenster und bemerkte in diesem Moment zwei Schuhe, die auf der Fensterbank ihres Schlafzimmers standen. Just in diesem Moment öffnete sich das Fenster. Sie drückte mit voller Kraft dagegen, so dass der Unbekannte vom Fensterbrett im ersten Obergeschoss fiel und schrie, sie werde die Polizei rufen. Der Unbekannt nahm Reißaus und flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen: Wer hat den schlanken Mann in der Dresdener Straße gesehen und kann Hinweise zu diesem geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mehrfamilienhauses aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Marburg- in Lkw gegriffen

Ein Dieb hat am Montagabend (08.04.2024) in der Biegenstraße in einen Lkw gegriffen und eine Geldbörse, eine Frühstücksbox und eine Thermoskanne herausgestohlen. Gegen 22:10 Uhr war er Mann in den schwarzen Mercedes Artego geklettert und hatte sich die Gegenstände aus dem Baustellen-Lkw geschnappt. Mit samt diese flüchtete der schlanke, 185-190 cm große Mann mit dunklen, längeren, lockigen Haaren in Richtung der Heusingerstraße. Neben etwas Bargeld befanden sich mehrere Karten in der hellbraunen Ledergeldbörse. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Unfallflucht in der Sudetenstraße

Der Besitzer eines Audis stellte seinen schwarzen A5 Sportback am Freitagabend (05.04.2024) gegen 23:00 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz in der Sudetenstraße in Höhe der Hausnummer 40 ab. Als er am nächsten Tag gegen 12.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den Audi gestoßen und hatte einen 500 Euro teuren Schaden hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell