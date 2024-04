Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison Erste Museumsöffnung am 14. April - einige Highlights zum Ende der Osterferien

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison

Erste Museumsöffnung am 14. April - einige Highlights zum Ende der Osterferien

Der erste Museumstag nach der Winterpause findet am Sonntag, 14. April, statt. Dann stehen die inzwischen über 110 historischen Polizeifahrzeuge in der Zeit von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos zur Besichtigung bereit. Für einige weitere Attraktionen ist am letzten Osterferiensonntag gesorgt, natürlich auch gegen den Hunger und Durst.

Wer diese teilweise einmaligen historischen Fahrzeuge einmal live erleben will, hat an diesem Sonntag die Gelegenheit dazu. Tausende von Besuchern jährlich haben dies in den über 20 Jahren genutzt und sich diese Fahrzeuge der mobilen Kulturgeschichte aus der Nähe angesehen.

Die mit viel Liebe zum Detail restaurierten Polizeifahrzeuge sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zur Besichtigung ein. Ins Auge fällt gleich der BMW 501, liebevoll "Barockengel" genannt, bekannt aus der ersten deutschen Polizeiserie "Isar 12". Aber auch der VW Bulli vom Typ T1 daneben ist ein wahrer Hingucker, der auch schon viele Filmeinsätze hinter sich hat. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert informieren kann.

Neuzugang im Museum

Einen weiteren Neuzugang können die Marburger an diesem Tag präsentieren. Durch gute Kontakte zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW), zuständig u. a. für die Beschaffung und Aussonderung von Polizeifahrzeugen, konnten die Marburger Museumsmacher einen originalen Polizei-Gefangenentransporter für die Nachwelt erhalten. Der Mercedes-Benz Sprinter aus dem Jahre 2004 gehörte ehemals zum Fuhrpark des Polizeipräsidiums Essen. Er diente als Gefangenentransporter und ist im Aufbau mit drei Zellen für bis zu zwei Personen ausgerüstet und kann natürlich am Sonntag besichtigt werden.

Ausflugs-Tipp: 100 DINGE, DIE DU IN HESSEN ERLEBT HABEN MUSST Der Radiosender FFH hat das Marburger Museum in der Aktion zu den Osterferien: "100 Dinge, die Du in Hessen erlebt haben musst" aufgenommen. "Eine weitere Bestätigung dafür, dass sich die vielen tausend Besucher des Museums nicht irren können, die zum Großteil immer wieder kommen und denen wir zu Dank verpflichtet sind. Wir freuen sich über diesen Aktion im Programm von FFH, die unser Museum ja noch bekannter macht", so der Vorsitzende Eberhard Dersch.

Zusätzliche Attraktionen im Museum

Historische Rennräder und Fahrrad-Codierung Weiterhin gibt es an diesem Sonntag noch etwas Außergewöhnliches zu bewundern. Die Freunde des Radrennsports um Georg Kaiser aus Cyriaxweimar stellen zusammen mit weiteren Sammlern einige historische und auch einmalige Rennräder in den Museumhallen aus. Dazu gehören auch Rahmen und Restaurationsbilder.

Zu diesem Zweirad-Thema bietet die Polizei Mittelhessen eine Codier-Aktion zum Diebstahlsschutz für Fahrräder an. Weitere Infos bzgl. der Anmeldung auf den Seiten der Polizei Mittelhessen bzw. tel. unter 06421/4060.

Aktionen für Kinder

Für die kleinen Besucher stehen zum Austoben eine Hüpfburg bereit und der "Heiße Draht" für diejenigen mit einem ruhigen Händchen. Neben einem Polizeiauto für die ganz kleinen Besucher steht auch ein echtes Polizeimotorrad für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung.

Viel Oldies zu bewundern

Eine weitere Attraktion sind einige historische Feuerwehrfahrzeuge aus Marburg, die ebenfalls zur Besichtigung bereitstehen. Zudem haben sich schon drei überregionale Oldtimerclubs ab Mittag angekündigt, die ihre über 30 sehenswerten Fahrzeuge vor Ort präsentieren werden.

Flohmarkt-Tisch mit Zubehörteilen & Technik

Für Oldie-Freunde gibt es zudem einen Flohmarkt-Tisch mit Sachen, die im Museum nicht mehr gebraucht werden. Vielleicht ist es für andere noch sinnvoll nutzbar.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das schöne Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher auch wieder zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Die weiteren Öffnungstermine in diesem Jahr sind der 19. Mai, 16. Juni, 25. Aug. (mit Sommerfest), 15. Sept. und der 20. Oktober. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 nach Cyriaxweimar. Die neue Adresse am gleichen Ort lautet Cyriaxstraße 103 in 35037 Marburg. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos zu Veranstaltungen und den Oldies unter: www.polizeioldtimer.de.

Weitere Daten zum Polizei-Gefangenentransporter

Seit 1995 baut Mercedes-Benz diese Transporter-Bau-Serie mit zahlreichen Karosserievarianten. Diese erste Baureihe (Typen W 901-905) wurde bis 2006 gebaut. Auch die Polizei in Deutschland setzte viele verschiedene Modelle des Sprinters ein. So waren sie als Mannschaftstransporter, Unfallaufnahmewagen, Tatortwagen u.v.m. im täglichen Dienst eingesetzt.

Dieser Mercedes-Benz Sprinter gehörte von 1997-2023 zum Fuhrpark des Polizeipräsidiums Essen in Nordrhein-Westfalen. Er diente als Gefangenentransporter und ist im Aufbau mit drei Zellen für bis zu zwei Personen ausgerüstet. Nach der Außerdienststellung kann er nun im 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum in Marburg im Originalzustand besichtigt werden.

Technische Daten:

Baujahr: 2004 Antriebsart: 2,3 L, 4 Zylinder, Ottomotor, 147 PS Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Sonderausstattung: Hella RTK 6 Sondersignalanlage, Heckblaulicht, Funk, Zellenausbau

Kerstin Müller, Pressesprecherin

