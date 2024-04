Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Toyota touchiert + Audi beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Toyota touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter gestern Mittag (04.04.2024) einen Toyota. Dieser stand zwischen 13:15 Uhr und 13:35 Uhr auf dem Herkules-Parkplatz in der Fuldaer Straße. In diesem Zeitraum stieß der Unfallfahrer gegen den Stoßfänger an der Beifahrerseite und hinterließ einen 1.500 Euro teuren Schaden an dem grauen Corolla. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Breidenbach: Audi beschädigt

Zwischen 07:40 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (04.04.2024) einen Audi. Der blaue A3 stand in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand einer Parkbucht in der Schusterstraße, als der Unbekannte das Cabrio an der rechten Fahrzeugseite auf noch unbekannte Weise beschädigte. Die Reparatur der Kratzer und Dellen wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

