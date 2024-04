POL-MR: Fahndungsrücknahme der Vermisstenmeldung vom 05.04.2024, 01:27 Uhr

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Brillengestell geklaut Am Dienstag (02.04.2024) betrat eine Frau, gegen 13:45 Uhr, den Optikerladen in der Neustadt. Sie schaute sich um und stahl in einem Moment, in dem sie sich offenbar unbeobachtet fühlte, ein Brillengestell aus der Auslage. Sie steckte das Gestell in ihre Hosentasche und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 275 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und ...

