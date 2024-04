POL-MR: + Wichtiger Zeuge nach Spuckattacke in Marburg gesucht + In Cölber Lagerhalle eingestiegen + Unfallflucht + Einbrecher in Café + Betrunken verunglückt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Am Trojedamm bespuckt und beleidigt - Polizei sucht wichtigen Zeugen -

Eine rassistische Beleidigung mit Bedrohung und Körperverletzung beschäftigt derzeit die Marburger Kriminalpolizei. Den Vorfall am 20.03.2024 (Mittwoch) in der Straße Trojedamm hat ein wichtiger Zeuge beobachtet und soll von dem Täter Fotos gefertigt haben. Diesen wichtigen Zeugen bitten die Ermittler sich zu melden. Gegen 16.40 Uhr war das Opfer, eine 20-jährige Frau, zu Fuß auf der Straße "Trojedamm" in Begleitung eines Jugendlichen in Richtung Aquamar unterwegs. Der Jugendliche trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Fuck AfD". Ein ihnen entgegenkommender Mann las die Parole und zeigte sich sofort aggressiv. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Unbekannte die 20-Jährige rassistisch beleidigte, bedrohte und ihr letztlich ins Gesicht spuckte. Passanten wurden offensichtlich darauf aufmerksam und in der Wahrnehmung des Opfers fertigte einer dieser Passanten ein Foto von dem Angreifer. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach dem Zeugen, der das Foto von dem Unbekannten gefertigt hatte und bitten ihn, sich unter Tel.: (06421) 4060 zu melden.

Cölbe-Schönstadt: In Lagerhalle eingestiegen -

Eine bisher nicht bekannte Menge an sogenannten Rotguss-Fittinge erbeuteten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Straße "Gutshof". Am Freitag, zwischen 07.00 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und flohen mit ihrer Beute. Zeugen, die die Täter dort am Freitag beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit der Polizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Cölbe: Unfallflucht in der Kasseler Straße -

Nach einer Unfallflucht am Sonntag am Cölber Bahnhof bittet die Marburger Polizei um Mithilfe. Zwischen 09.15 Uhr und 20.25 Uhr stand auf dem dortigen Parkplatz ein grauer VW Golf. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der flüchtige Unfallfahrer gegen die hintere Tür und den hinteren Kotflügel der Fahrerseite des Golfs und ließ einen Schaden von rund 700 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Café aufgebrochen -

Auf Beute aus einem Café hatten es Diebe am Rudolphsplatz abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag suchten die Unbekannten die an der Einmündung zur Straße "Am Grün" gelegene Gaststätte auf. Sie drangen gewaltsam über die Eingangstür ein und ließen die Kassenlade mitgehen. Angaben zur Höhe des gestohlenen Bargeldes können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr am Café beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 an die Polizei in Marburg zu wenden.

Marburg: Berauscht unterwegs -

Ohne Verletzungen überstand eine 19-jährige Mercedesfahrerin einen Verkehrsunfall. Die in Marburg lebende Frau bog am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach Mitternacht, von der Mauerstraße in die Neue Kasseler Straße ein. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Findling. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Ihr Atemalkoholtest brachte es auf 1,55 Promille. Sie musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten Polizisten ihren Führerschein sicher. Die Schäden an dem Benz belaufen sich auf mindestens 5.000 Euro. Auf die Marburgerin kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

