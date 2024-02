Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - mehrere Einbrüche in der Innenstadt

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in den letzten Tagen an mehreren geschäftlichen Objekten zu schaffen gemacht.

Zwischen Samstagnachmittag (17.02.2024) und Dienstagmorgen (20.02.2024) versuchten sie in ein Frisörgeschäft am Markt und eine Schneiderei an der Südmauer einzudringen, was ihnen nicht gelang.

In der Nacht zu Dienstag (20.02.2024) hebelten sie die Tür eines Blumengeschäftes an der Steinstraße auf und durchsuchten Lagerräume. Der Versuch, die Kasse aufzubrechen misslang. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

In der gleichen Nacht versuchten sie in ein weiteres Blumengeschäft an der Kamener Straße einzubrechen, was ebenfalls nicht gelang.

Mehr Erfolg hatte die Täter bei einem Versicherungsbüro an der Bonenstraße. Hier dangen sie durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten Laptops.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

