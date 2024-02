POL-UN: Änderung der Pressemeldung vom 20.02.2024, 10.40 Uhr Spielstraße - verkehrsberuhigter Bereich

Selm (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstagnachmittag (17.02.2024) bis Montagmorgen (19.02.2024) Zutritt zu einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Seilandstraße verschafft. Sie entwendeten aus einer Wohnung diverse Baumaterialen (u. a. Rauchmelder, Beleuchtung und Armaturen) im fünfstelligen Eurobereich. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . ...

mehr