Ulm (ots) - Gegen 10.35 Uhr war ein 61-Jähriger mit einem Sprinter auf der L265 von Schönebürg in Richtung Hürbel unterwegs. An einer Einmündung wollte er nach links in die Schönebürger Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl einen 67-Jährigen. Der kam ihm mit einem Opel Zafira entgegen und hatte Vorrang. ...

