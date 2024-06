POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 18.06.24 kam es gegen 12 Uhr zu einem Ladendiebstahl beim Marktkauf in Einbeck durch eine männliche Person, die von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet wurde, wie sie den Markt durch eine Seitentür verlassen wollte. Als der Mann bemerkte, dass er durch den Mitarbeit verfolgt wird, flüchtete er fußläufig in Richtung Shell-Tankstelle, verlor dabei die gestohlenen Waren und konnte ...

mehr