Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Straße Zum Sumpe in 66386 St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 25.03.2024 kommt es im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz Im Sumpe in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr das unbekannte Fahrzeug beim Ein-/oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw (Toyota Auris, braun, IGB-Kreiskennzeichen) und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

