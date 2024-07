Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann wird von Transporter angefahren

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter auf dem Holzmarkt in Biberach mit der Auslieferung von Paketen beschäftigt. Hierzu fuhr er rückwärts und übersah einen in einer Durchfahrt stehenden 82 Jahre alten Mann. Der 82-Jährige wurde von dem Kleintransporter erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Durch den angeforderten Rettungsdienst wurde der ältere Mann umgehend in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel.: 07392/9630320) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

