Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter klettert über Zaun eines Verbrauchermarktes

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Sonntag (30. Juni) kletterte ein bislang unbekannter Mann gegen 10.55 Uhr über den rückwärtigen Zaun eines an der Industriestraße gelegenen Verbrauchermarktes, gelangte so in den Innenhof und nahm eine Kiste Bier an sich. Nachdem er dann eine Stahltür gewaltsam öffnete, flüchtete der Tatverdächtige mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Dieb, der bei der Tatausführung videografiert wurde, war von schlanker Statur, hatte eine Glatze und trug ein langärmeliges Oberteil mit Kapuze, eine kurze dunkle Hose und Sneakers. Zudem führte er eine kleine rote Tasche mit sich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

