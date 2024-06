Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gefährliche Körperverletzung in Linienbus

Moers (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, erlitten zwei 54- Jahre alte Männer aus Moers leichte Verletzungen, als sie in einem Linienbus auf drei Jugendliche und deren weibliche Begleiterin trafen und in Streit gerieten.

Einer der Jugendlichen soll den Moersern zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Des Weiteren erlitt einer der Männer eine Stichverletzung am Arm.

Der Bus der Linie 911 war von Moers in Fahrtrichtung Duisburg- Homberg unterwegs. Die Moerser stiegen an einer Haltestelle in Moers Utfort in den Bus, wo die Jugendlichen bereits im hinteren Bereich des Busses saßen, während die Moerser mittig im Bus Platz nahmen.

Nach der Auseinandersetzung stiegen alle Beteiligten an der Haltestelle Busbahnhof aus. Die Moerser liefen dann in einen nahegelegenen Gastronomiebetrieb, wo sie auf die inzwischen herbeigerufene Polizei warteten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 15- jähriger und ein 16- jähriger Jugendlicher aus Moers angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurden zur Sachverhaltsklärung und Personalienfeststellung zur Polizeiwache Süd in Moers gebracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Inwiefern diese als Täter in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernahm, sucht Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 240621-2200

