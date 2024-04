Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrzeuge aufgebrochen

Am frühen Mittwochmorgen schlugen Unbekannte an geparkten Fahrzeugen in Ulm die Scheiben ein.

Ulm (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr waren Diebe in der Straße Am Eselsberg unterwegs. An insgesamt neun Fahrzeugen warfen die Unbekannten mit Steinen jeweils eine Seitenscheibe ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuge nach Brauchbarem. In einem Auto fanden sie Dokumente wie Personalausweis, Fahrzeugschein und eine Bankkarte. Das nahmen sie mit und nutzten diese zum Kauf von Zigaretten an einem Automaten. Aus einem Fahrzeug stahlen sie ein Navi der Marke TomTom. Bereits vergangene Woche kam es in der Nacht auf Dienstag im Ortsteil Eselsberg zu einem ähnlichen Fall. Dort warfen Unbekannte im Mähringer Weg mit einem Stein an einem Audi die Scheibe ein. Anschließend durchwühlten sie das Handschuhfach. Brauchbares fanden sie wohl nicht. Der Polizeiposten Eselsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/5501950.

