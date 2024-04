Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei der Tat gefilmt

Zwei Unbekannte waren von Montag auf Dienstag auf Diebestour in Göppingen-Faurndau.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 5.30 Uhr waren zwei Unbekannte im Bereich der Ostlandstraße unterwegs. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einer unverschlossenen Garage und öffneten dort auch einen Mazda. Auch der war nicht abgeschlossen und die Unbekannten suchten im Fahrzeug nach Wertgegenständen. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen. Fündig wurden sie allerdings nicht. Bei der Tat wurden die Unbekannten auf dem Grundstück von einer Überwachungskamera gefilmt. Zu den unbekannten Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren kann gesagt werden, dass sie dunkel gekleidet waren und Jacken mit Kapuzen trugen. Beide waren hellhäutig und ohne Bart. Ein Täter hatte eine Basecap auf dem Kopf, der weitere Täter führte eine Umhängetasche "Crossover" mit sich. Einem Zeugen fielen die beiden Personen in der Nacht zum Dienstag auch im Marbachweg auf. Gegen 2.10 Uhr machten sie sich an einem geparkten und unverschlossenen Citroen zu schaffen. Dabei wurden sie allerdings von dem Zeugen gestört und flüchteten.

In derselben Nacht wurden noch drei weitere in der Ostlandstraße geparkte Autos und ein Opel Corsa in der Panoramastraße von Unbekannten geöffnet. Auch diese Autos waren offenbar von den Besitzern nicht abgeschlossen worden und standen auf der Straße. In einem VW fanden die Diebe Kreditkarten. Die machten sie zu ihrer Beute und beschafften sich an Zigarettenautomaten Tabakwaren im Wert von rund 20 Euro.

Der Polizeiposten Göppingen-Jebenhausen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Diebe. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07161/42728 entgegen.

Hinweis der Polizei: Vergewissern Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, ob Sie ihr Fahrzeug sicher verschlossen haben. Wichtige Gegenstände und Wertsachen sollten grundsätzlich nie im Auto zurück gelassen werden. Tüten, Taschen und Pakete, die von außen innerhalb von Fahrzeugen ersichtlich sind, locken zudem Diebe an und sollten wenn, dann vor Blicken geschützt im Kofferraum gelagert werden.

