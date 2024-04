Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kontrolle bringt Verstöße ans Licht

Am Montag war ein 19-Jähriger ohne gültigen Führerschein und mit einem nicht versicherten Kombi auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr stoppte die Polizei den Ford Focus auf der A8 bei Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart. In dem Kombi befanden sich mehrere Personen. Am Steuer saß der 19-Jährige. Der aus der Ukraine stammende und mittlerweile in Deutschland wohnende Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Er zeigte den Beamten auf seinem Mobiltelefon ein Lichtbild eines angeblichen ukrainischen Führerscheins vor. Dabei erkannten die Ermittler, dass es sich wohl um eine Fälschung handelte. Auch waren an dem Ford Focus Kennzeichen angebracht, die nicht mehr gültig waren. Denn das Auto hatte keinen Versicherungsschutz mehr und es bestand deswegen bereits eine Fahndungsnotierung. Auf den 19-Jährigen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Den Ford musste er stehen lassen.

