Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schockanrufe - Wer wurde gefährdet? - Geschlagen und getreten - Unfälle

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Wieder vermehrt Schockanrufe

In den vergangenen Tagen gingen beim Polizeipräsidium Aalen wieder vermehrt Anzeigen wegen falscher Polizeibeamten bzw. Schockanrufen ein. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche, so dass wohl bislang niemandem ein finanzieller Schaden entstand.

In diesem Zusammenhang gilt:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen - Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und/oder finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über 110 die Polizei

Denken Sie daran: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig!

Essingen: Spiegelstreifer

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1080 zwischen Forst und Dewangen. Hier kam ihr ein Renault entgegen, dessen Fahrer zu weit links fuhr, weshalb sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge streiften. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Wer wurde gefährdet?

Kurz vor dem Ortseingang Hüttlingen kamen einer Streifenwagenbesatzung des Aalener Polizeireviers am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Fahrzeuge entgegen, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wasseralfingen fuhren. Um die Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wendeten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug und gaben den Fahrzeugführern mittels Leuchtschrift und Flasher das Signal zum Anhalten. Die Unbekannten ignorierten jedoch die Anhaltesignale und fuhren in Richtung Wasseralfingen davon. Hierbei überholten sie in einem Kurvenbereich ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Einer der beiden Fahrzeuglenker hielt seinen Pkw kurz am Straßenrand in Wasseralfingen an, flüchtete dann jedoch wieder unter voller Beschleunigung in Richtung Talschule, ehe er nach links auf die Kreisstraße 3311 in Richtung Hüttlingen abbog. Hierbei war das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Durch zwei weitere Streifenwagen wurde daraufhin die Kocherstraße blockiert, so dass der Autofahrer gezwungen war, anzuhalten. Als dieser die Streifenwagen erkannte, setzte er jedoch zurück und flüchtete - wieder mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit - über einen Gehweg in Richtung Ortsmitte Hüttlingen. Eine Polizeibeamtin, die auf dem Gehweg stand, musste zur Seite ausweichen, um von dem Pkw nicht erfasst zu werden. Aufgrund der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges wurde dieses in der Buchener Straße kurzzeitig aus den Augen verloren. Die Besatzung eines zwischenzeitlich hinzugezogenen Polizeihubschraubers konnte den hochmotorisierten Mercedes kurze Zeit später in der Jahnstraße feststellen. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen Fahrzeughalters, der sich letztlich auch als Fahrer entpuppte, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Hüttlingen: Geschlagen und getreten

Ein 45-Jähriger wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Mühlweg von zwei bislang Unbekannten angegriffen. Die maskierten Männer schlugen und traten auf den Mann ein und wollten offenbar seine Geldbörse entwenden, was ihnen aber nicht gelang. Die Täter flüchteten dann in Richtung Kocher. Derzeit liegt keine Personenbeschreibung der Angreifer vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Waldstetten: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 27-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr verursachte, als er mit seinem VW Polo beim Vorbeifahren einen in der Wolfsgasse abgestellten BMW streifte.

Schwäbisch Gmünd: Kradlenkerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 16-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag zu. Gegen 15.45 Uhr fuhr sie mit ihrem Zweirad auf der Rektor-Klaus-Straße zwischen zwei Fahrzeugen vorbei, die auf dem Geradeausstreifen bzw. dem Abbiegestreifen standen. Als sie auf Höhe eines Ford fuhr, öffnete ein 12-jähriges Mädchen, das im Fahrzeug saß, die Autotüre. Diese traf die 16-Jährige, wodurch diese gegen das zweite Fahrzeug prallte. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Lkw, von einem Grundstück kommend, auf den Danziger Weg ein. Dabei streifte er einen VW Tiguan, einer 44-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell