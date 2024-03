Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr war eine 64-Jährige mit einem Audi Q5 auf der K2633 unterwegs. Als sie in Richtung B19 abbiegen wollte, übersah sie den Skoda einer 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Autos blieben nach dem Unfall fahrbereit, es entstand dennoch ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrseilnehmer vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Schulstraße einen dort geparkten VW Golf. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07971 9509-0.

Braunsbach: Unfall auf Autobahn

Kurz nach 8:00 Uhr am Donnerstag wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Kleinlaster mit sehr langsamer Geschwindigkeit vom Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen auf die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 50-Jähriger musste mit seinem DAF-Sattelzug aufgrund des Kleinlasters unvermittelt den Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Ein nachfolgender, bereits auf dem Fahrstreifen fahrender 58-Jähriger konnte seinen Skoda trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen und er fuhr auf den Auflieger auf. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg bittet um Zeugenhinweise auf den Kleinlaster und nimmt diese unter Telefon 07904 9426-0.

