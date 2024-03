Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheibe eingeworfen - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Friedrichstraße zur Einmündung Gotthilf-Bayh-Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer rangierte an der dortigen Einmündung und stieß gegen einen Pkw Ford. Nach dem Unfall flüchtete der unbekannte Autofahrer in Richtung Schmiden und hinterließ mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Polizei Fellbach bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Welzheim: Heckscheibe eingeworfen

Zwischen Dienstag, 11:45 Uhr und Mittwoch, 12:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines Mercedes, der in der Silcherstraße geparkt war, eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

