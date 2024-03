Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Bargeld entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochabend, 18 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt in eine Wohnung im Saumweg. Der Täter entwendete aus einer Metallbox, die in einer Kommode verstaut war, einen höheren Geldbetrag. Nachdem der Unbekannte das Geld entnommen hatte, legte er die Metallbox an ihren Platz zurück und verließ die Wohnung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Hofen: Unfallflucht

Rückwärts fuhr ein 75-Jähriger am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf die Ahelfingerstraße ein. Dabei streifte er den Chevrolet eines 34-Jährigen, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der 75-Jährige fuhr ohne anzuhalten davon; gegen ihn wird deshalb eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 16.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Bodenbachstraße / Pfahlstraße missachtete ein 48-jähriger Renault-Fahrer am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr die Vorfahrt einer 60 Jahre alten Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Lauchheim: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Mit seinem VW Golf fuhr ein 90-Jähriger am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr auf der B 29 (Kapfenburg in Richtung Lauchheim) gegen die dortige Verkehrsinsel, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 42-Jährige ihren VW am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr auf der Haller Straße anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat auf, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Gegen Ampelmast gefahren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 64-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Hyundai in der Verlängerung der Erfurter Straße beim Abbiegen gegen einen Ampelmast fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich im Einhorntunnel ereignete, entstand am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger seinen Seat abbremsen, was eine 37-Jährige zu spät erkannte und mit ihrem Mazda auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Gelegenheit macht Diebe

Ein bislang Unbekannter nutzte am Mittwochmorgen die Gunst der Stunde und entwendete aus einem Geldbeutel rund 1000 Euro Bargeld. Eine 47-Jährige hatte das Geld kurz zuvor abgehoben und war dann gegen 9.10 Uhr mit dem Linienbus 74 von Schechingen nach Schwäbisch Gmünd gefahren. Beim Aussteigen bemerkte sie, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte. Diese konnte sie gegen 11.10 Uhr am ZOB zwar wiederfinden, allerdings fehlte das abgehobene Bargeld. Hinweise auf den Dieb bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

