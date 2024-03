Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin mit Bus kollidiert

Eine 16-jährige Fußgängerin überquerte am Mittwoch gegen 8 Uhr eine Fußgängerfurt beim Kreisel in der Weißensteiner Straße. Hierbei übersah sie einen langsam heranfahrenden Linienbus und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige und verletzte sich leicht.

Aalen: Auffahrunfall

Drei PKW-Lenker befuhren am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr die L1084 von der Ebnater Steige kommend in Fahrtrichtung Elchingen. Die vorausfahrende 27-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger Lenker eines BMW erkannte dies rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Ein wiederum dahinterfahrender 30-jähriger Lenker eines Opel Astra erkannte den Bremsvorgang zu spät, dass er auf den BMW auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BWM wiederum auf den Mercedes aufgeschoben. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro entstand, wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt.

Kirchheim am Ries: Parkender PKW beschädigt

Am Dienstag gegen 16 Uhr stellte ein 67-jähriger Mann seinen VW auf einem parkstreifen in der Langestraße ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte bemerkte er, dass dieses im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden ist. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

