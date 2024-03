Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Polizeirevier, Pkw beschädigt, Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Polizeirevier

Ein Vandale beschmierte zwischen Montag und Mittwoch den Zaun des Polizeireviers in der Salinenstraße mit Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Gaildorf: Pkw beschädigt

Etwa 5000 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem geparkten Mercedes in der Schloßstraße. Der Täter sprang nach jetzigen Erkenntnissen auf das Dach des Fahrzeugs und beschädigte dadurch dieses. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07970 95090 entgegen.

Schrozberg: Unfall beim Überholen

Eine 55-jährige Opel-Fahrerin war am Mittwochvormittag gegen 08:45 Uhr auf der L1022 von Leuzendorf in Richtung Schrozberg unterwegs. Vor der Einmündung nach Wolfskreut wollte sie einen 35-jährigen Lkw überholen und übersah dabei, dass dieser nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell