POL-HAM: Unbekannte zerstören Rutsche einer Kindertagesstätte

Hamm-Herringen (ots) - Im Stadtteil Herringen kam es am Dienstag, den 9. Januar, zu zwei Wohnungseinbrüchen. Gegen 18 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Herringer Heide. Der Einbrecher durchwühlte die Wohnung und entwendete Bargeld - er entkam unerkannt mit seiner Beute. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von 12.55 bis ...

