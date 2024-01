POL-HAM: Zwei Wohnungseinbrüche in Herringen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannten am frühen Dienstagabend, 9. Januar, gegen 17.30 und 19.00 Uhr, zwei Mülltonnen auf der Horster Straße. Die Feuerwehr Hamm löschte die Flammen, die großen Müllcontainer brannten komplett aus. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. ...

