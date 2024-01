POL-HAM: Zeugen nach Mülltonnenbrand gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter BMW wurde am Montag, 8. Januar, zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Straße "Am Jahnstadion" beschädigt - der unbekannte Verursacher flüchtete. Das auf dem Seitenstreifen geparkte schwarze Fahrzeug ist im rechten hinteren Bereich beschädigt worden. Der Sachschaden liegt geschätzt bei ca. 1.500 Euro Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter ...

