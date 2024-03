Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kiosk überfallen - Mammutbaum in Brand gesetzt - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ein 76 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 12:15 Uhr an der Eimnündung K 1858 / Korber Straße die Vorfahrt eines 60-jährigen Hyundai-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die beiden 48 und 26 Jahre alten Mitfahrerinnen im Hyundai erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Waiblingen-Hegnach: Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Täter versucht, einen Mammutbaum im Hartwald im Bereich der Waldwegekreuzung Langer Weg / Aldinger Sträßle zu entzünden. Durch den Täter wurde Laub und sonstiges brennbares Material um den Baum herum angezündet, wodurch die Rinde angekohlt wurde. Glücklicherweise wurde die Rauchentwicklung rechtzeitig durch mehrere Zeugen entdeckt, die anschließend das Feuer austraten, noch bevor die Freiwillige Feuerwehr Hegnach am Brandort eintraf. Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr einen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten VW Crafter und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Raub auf Kiosk gesucht

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr betraten zwei maskierte Männer einen Kiosk in der Buhlstraße. Einer der Täter habe eine Schreckschusswaffe in der Hand gehalten, einmal in die Luft geschossen und die Pistole anschließend auf den Mitarbeiter des Kiosks gerichtet. Diesem gelang es schließlich, seinem Gegenüber im Gerangel die Waffe zu entreißen. Hierbei wurde der Kiosk-Mitarbeiter leicht verletzt. Zeitgleich soll der zweite Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse entnommen haben. Anschließend flohen die beiden bisher unbekannten Männer in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter, der die Schreckschusswaffe mitführte, soll einen dunklen Teint haben, ca. 178-180 cm groß, etwa 25-30 Jahre alt und schlank sein. Zur Tatzeit soll er schwarze Kleidung getragen und sein Gesicht mit Kapuze und Schal bedeckt haben.

Der zweite Täter, der das Geld aus der Kasse entnahm, soll ca. 165-168 cm groß, etwa 20-25 Jahre alt und ebenfalls schlank sein. Zur Tatzeit soll er eine schwarze, glänzende Jacke getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Fellbach: Unvorsichtig abgebogen

Ein 87-jähriger Ford-Fahrer bog am Mittwoch gegen 14.15 Uhr von einem Feldweg kommend auf die Remstalstraße ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 76-jährige Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell