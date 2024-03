Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntag, 20 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, eine Gartenmauer auf der Rückseite eines Gebäudes in der Falkenbergstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neunheim/Neunstadt: Vorfahrt missachtet

Gegen 10 Uhr missachtete am Donnerstag ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes auf einen Einkaufscenterparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Skoda eines 42-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell