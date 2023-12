Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebe

Gillenfeld und Gerolstein (ots)

Gleich zwei, jedoch voneinander unabhängige Ladendiebstähle mussten die Polizeibeamt*innen am 06.12.2023 aufnehmen.

Gegen 08:40 Uhr begab sich ein 56-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun in ein Lebensmittelgeschäft in Gillenfeld. Hier steckte er mehrere Dosen alkoholischer Getränke ein und versuchte, den Laden ohne die Ware zu bezahlen, zu verlassen. Er wurde durch die Mitarbeiter*innen daran gehindert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ware an das Geschäft zurückgegeben und ein Hausverbot ausgesprochen.

Gegen 15:52 Uhr entwendete ein 49-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein ein Paar Trekking-Schuhe aus einem Sportgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Er wurde im Rahmen einer umgehend durchgeführten Nahbereichsfahndung durch die Polizeibeamt*innen angetroffen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ware an das Geschäft zurückgegeben und ein Hausverbot ausgesprochen.

