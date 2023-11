Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung im Kontext des Nahostkonflikts

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (bub) -

Am 28.11.2023, gegen 22:57 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein beschmiertes Plakat an der Ecke L490 / An der Peesel in Detfurth festgestellt. Täter brachten einen Schriftzug, welcher sich auf die Politische Situation des Nahostkonfliktes bezieht, auf die Rückseite eines Werbeplakates auf. Das Plakat wurde an ein Geländer oberhalb der L490 gehängt.

Es wurde direkt nach Entdecken durch die Polizei entfernt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell