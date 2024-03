Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl in Ladengeschäft, Gruppe Jugendlicher geht zwei 13-Jährige an

Aalen (ots)

Blaufelden: Diebstahl in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Ladengeschäft in der Schulstraße und schaute sich augenscheinlich um. Dabei lenkte er die Verkäuferin mutmaßlich ab, so dass er in einem unbeobachteten Augenblick einen Geldbeutel vom Tresen des Geschäftes entwenden konnte und mit diesem flüchtete.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen circa 50 Jahre alten, etwa 180 cm großen Mann mit schlanker Statur, jedoch auffälligem Bauch. Er trug einen Dreitagebart und lichtes, weiß-blondes Haar. Gekleidet war er mit einem blau-karierten Hemd und einer hellen Jacke.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf den Unbekannten unter Telefon 07953 9250-10.

Schwäbisch Hall: 13-Jährige von Jugendlichen angegangen und beraubt

Bereits am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr sollen zwei 13-Jährige im Bereich des Dietrich-Bonhoeffer-Platzes von vier weiteren Jugendlichen angesprochen und gegen ein dortiges Bankgebäude gedrängt worden sein. Das Quartett soll die zwei 13-Jährigen unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert haben, ihre Wertsachen herauszugeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen gingen die älteren Jugendlichen die jüngeren Opfer auch körperlich an. Letztlich erbeuteten sie ein paar hochwertige Kopfhörer von dem einen 13-Jährigen und einen geringen Bargeldbetrag von dem anderen.

Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren mit arabischem Migrationshintergrund gehandelt haben. Einer der Täter sei etwa 1,75 m groß, schlank, habe schwarze lockige Haare, und war schwarz bekleidet mit Moncler Weste, Pullover und Jogginghose. Ein weiterer Täter sei muskulös gewesen mit braun-schwarzen Haaren, die nach Hinten gekämmt waren. Zudem trug er einen Haarreif und war mit einem dunkelgrünen Hoodie bekleidet. Zu den weiteren Tätern ist nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 07361 580-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell