Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Scheibe eingeworfen - Unfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Scheibe eingeworfen

Am Mittwoch zwischen 0:30 Uhr und 15 Uhr wurde eine Glasscheibe an der Eingangstüre eines Lokals am Bahnhof eingeworfen. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und Donnerstag, 11:45 Uhr die Schlichtener Straße in Richtung Schlichten und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach-Manolzweiler: In Rohbau eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr begaben sich bisher unbekannte Diebe in einen Rohbau in der Straße Lange Gärten und entwendeten von diesem eine 500 Meter Bau-Kabeltrommel, einen Akkuschrauber sowie einen Bohrhammer, jeweils vom Hersteller Bosch. Zudem verursachten sie auf der Baustelle Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Auto beschädigt

In der Kitzbühler Straße wurde ein Pkw Audi A5 mutwillig beschädigt. Während des Tatzeitraums zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 13.45 Uhr wurde die Lackierung des Autos sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 900 Euro. Zeugen zum Vorfall wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines Transporters bog am Donnerstag gegen 16.05 Uhr von der Steinbeisstraße nach links auf die Stuttgarter Straße ab und wechselte dabei die Fahrspur ohne auf den parallel fahrenden Verkehr zu achten. Der daneben fahrende Opel-Fahrer musste ausweichen und beschädigte beim Überfahren des Bordsteins sein Auto. Der Fahrer des Transporters, der auch einen Anhänger mit Planenaufbau mitführte, fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell