POL-WES: Kamp-Lintfort: "Dooring"-Unfall fordert einen schwer verletzten Pedelecfahrer

Wesel (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Schermbecker Landstraße / Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Auto die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Schermbeck. Zeitgleich befuhr eine 30-jährige Frau aus Schermbeck mit ihrem Auto die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung ...

mehr