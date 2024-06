POL-WES: Wesel - Polizei sucht flüchtigen blauen Audi A7

Rheinberg (ots) - Zwei Beamte werden am Samstag 29.06.24, in der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr, auf dem Dorfplatz am Pastor-Blanke-Platz in Rheinberg-Ossenberg wieder Räder codieren. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

mehr