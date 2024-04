Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden der Verursacher und Zeugen, die eine Verkehrsunfallflucht am Samstag, 13.4.2024, zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr in Warendorf, Lohwall beobachtet haben. Der Flüchtige fuhr gegen einen weißen Hyundai, der auf der Parkfläche gegenüber der Teufelsbrücke stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der linken hinteren Beifahrertür. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

