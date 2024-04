Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Betrunken Hose heruntergezogen - Polizisten nahmen Mann in Gewahrsam

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.4.2024, zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr zog ein Mann auf der Straße Lienener Damm in Ostbevern seine Hose vor Jugendlichen herunter. Dann nahm der 33-Jährige noch eine sexuelle Handlung an sich vor. Die Jugendlichen aus Ostbevern informierten die Polizei, die den Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle antraf. Die Beamten konfrontierten den Alkohol trinkenden Mann mit seiner Handlung, worauf er sich uneinsichtig und aggressiv zeigte. Eine 57-Jährige kam dazu und gab an, dass sie gegen 14.45 Uhr den Tatverdächtigen des Jugendzentrums am Rathaus verwiesen habe. Auch hier habe der 33-Jährige seine Hose samt Unterhose heruntergezogen. Die Einsatzkräfte forderten den Mann auf, die Bushaltestelle zu verlassen. Der Forderung kam der stark alkoholisierte Tatverdächtige nicht nach. Daher nahmen die Polizisten den 33-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

