POL-WAF: Oelde. Wegen defektem Abblendlicht angehalten

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Samstag, 13.4.2024 erwischten Polizisten gleich zwei Verkehrssünder in Neubeckum. Den Ersten kurz vor Mitternacht auf der Gustav-Moll-Straße. Hier hielten die Einsatzkräfte einen E-Scooterfahrer an, der ein alkoholisches Getränk in der Hand hielt. Zur Klärung seiner ...

mehr