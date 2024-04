Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.4.2024, 23.50 Uhr soll ein Ahlener von zwei Männern auf der Gemmericher Straße in Ahlen geschlagen worden sein. Der 38-Jährige sei mit seinem Fahrrad den Radweg entlang des Richterbachs gefahren. In Höhe des Spielplatzes seien zwei Männer gewesen, die ihn vom Fahrrad gezogen und geschlagen haben sollen. Dabei soll sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zugezogen haben. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 1,85 Meter bis 1,95 Meter groß sein, habe eine grüne Jacke und eine Sturmhaube getragen. Der Mittäter sei kleiner gewesen, geschätzt 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, habe ebenfalls eine schwarze Sturmhaube getragen sowie eine schwarze Jacke. Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer hat den Angriff beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

