POL-WAF: Ahlen. Zwei Autofahrer fuhren unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch (10.04.2024) Ware aus einem Goldverkauf-Geschäft in Ahlen gestohlen und sind geflüchtet. Die beiden betraten gegen 12.25 Uhr das Geschäft an der Oststraße. Während der eine Täter den Mitarbeiter ablenkte, griff der andere in die Auslage, stahl Ware und beide flüchteten. Hinweise zu den Dieben bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

